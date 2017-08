Marie Sjøvold: – Søvn er både hverdagsmagi og mareritt

– Det er en hverdagsmagi, et mareritt og en livsviktighet som er verdt å fokusere mer på, sier kunstfotografen Marie Sjøvold.

Hun snakker om søvn.

Vi mennesker bruker en tredjedel av livet på å sove. En natt kan føles som en evighet eller være over på et sekund. Søvnen er et daglig vendepunkt, en slutt og en ny start.

Utstillingen i Bærum Kunstforening i Sandvika er økonomisk støttet av Fritt Ord, og består av 28 fotografier og video. Her skildres den unike stemningen, intimiteten og tilstanden som oppstår om natten – mellom mørket og lyset, drøm og virkelighet.

Sengen og søvnen

– Hvorfor et kunstprosjekt om søvn?

– Det startet med at jeg laget en video for åtte år siden, da jeg var gravid. Jeg laget filmen for å studere relasjonen mellom meg og samboeren min mens vi sov. Jeg monterte et kamera over sengen som gikk hele natten. Da jeg så på bildene dagen etter så oppdaget jeg at min opplevelse av natten, var helt annerledes enn det jeg så på bildene.

– Og mens vi sov, så våknet barnet i magen. Kroppene våre lå der sammen, det var magisk å se på filmen at barnet i magen var våkent mens jeg sov. Vi så bevegelsene og sparkene, forteller Sjøvold om den nå åtte år gamle datteren.

Hun har vært inspirert av drømmer helt siden hun var tenåring.

– Jeg skrev ned drømmene mine og jeg er en person som drømmer lange historier. I noen av fotoarbeidene mine prøver jeg å formidle det.

Marie Sjøvold

Timene før vi sovner

I prosjektet har hun fotografert kvinner og menn, voksne og barn som sover.

Hun er opptatt av hva som skjer med relasjonen mellom oss i timene før vi sovner.

– Noen av de fineste samtaler jeg har hatt, er rett før jeg sover. Rett før natten og søvnen kommer, skapes det et intimt rom som setter i gang fine samtaler, man blir bedre kjent med hverandre, sier Sjøvold.

Nå har hun besøkt mennesker rett før de legger seg og vært sammen med dem gjennom natten. Det er mennesker i forskjellig alder, barn, ungdom, foreldre med barn, i ulike faser av livet, folk som bor alene, noen er midt i et samlivsbrudd. Men mest av alt er hun opptatt av å fange normaliteten knyttet til søvn.

– Jeg kom på kvelden og måtte utforske min tilnærming og hvor tett jeg kunne gå innpå dem som sov. Noen ganger var jeg helt oppe i sengen mens de sov, jeg studerte de ulike leggerutinene og når søvnen var på sitt dypeste.

Dan P. Neegaard

Sjøvold er opptatt av bevegelsene vi gjør før vi sovner, når vi slipper taket.

– Når barn sovner, påvirker det også oss voksne. Det påvirker min ro og gjør noe med stemningen i rommet. Det er fredsommelig å se på et barn som sover, sier Sjøvold.

Marie Sjøvold

Fakta: Marie Sjøvold 35 år gammel kunstner og fotograf. Har fått Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere. Samboer, to barn. Jobber med video, fotografi og fotobøker på tvers av fotografiske sjangre og formater. I de fotografiske arbeidene forteller hun universelle historier der hun ofte bruker erfaringer fra sitt eget liv og sin egen familie, men i historiene leker hun alltid med grensene mellom hva som er virkelighet og hva som er fiksjon. Sjøvold har publisert 6 fotobøker, blant dem fotoboken Dust Catches Light (2011) og Midnight Milk (2015) utgitt på fotobokforlaget Journal i Sverige. Hun har stilt ut på Deichtorhallen i Hamburg, Kristiansand Kunsthall, Nobels Fredssenter, Fotografisk Center i København, Trafo Kunsthall, Galleri F15, Hå Gamle Prestegard og Calouste Gulbenkian i Paris.

Marie Sjøvold

– Et problem kan bli større om natten

Det er mørkt når marerittene er på sitt verste. Søvnen kan være vakker, men den har også et mørke. Jeg har fotografert folk som var oppe hele natten fordi de ikke fikk sove. Hvis man har et problem i livet, så blir det så forstørret om natten.

Hun har vært opptatt av å gjenskape noe av det hun opplevde under fotograferingen.

– De sov og var ubevisste på sine bevegelser. Den personligheten jeg så før de sovnet, kunne jeg se igjen i søvnmønsteret deres. Når de våknet om morgenen, husket de ikke at de hadde vært oppe, eller følte at de ikke hadde sovet i det hele tatt, men jeg hadde jo sett og dokumentert at de sov.

Digitaliseringen og søvnen

– I vår digitale tid bombarderes vi med inntrykk, sovner med Iphonen på nattbordet. Hva gjør det med søvnmønsteret?

– Jeg tenker at det virkelig påvirker søvnen vår, at vi har så mange flere inntrykk å bearbeide i løpet av natten nå. Det skaper stress og søvnen klarer ikke å vaske bort alle inntrykkene.

– Vi har vel alle ligget søvnløse. Hva gjør du når du ikke får sove?

– Når jeg ikke får sove legger jeg meg ved siden av ett av barna mine. Det er min beste metode. Det er veldig beroligende å ligge ved siden av ett barn. Da får jeg tankene i et annet perspektiv, og tenker på det ansvaret jeg har overfor dem.

– Det verste er å vri seg

– Noen ganger står jeg også opp, det verste er å ligge å vri seg i sengen. Jeg vet hvor forferdige det er i de perioder jeg ikke har sovet godt. Jeg husker tiden da barna var små, og jeg aldri fikk nok søvn. Nå har jeg en annen frihet og har dratt ut for å fotografere etter at barna har lagt seg.

– Jeg har alltid likt å jobbe når folk har ferie eller når de sover. Jeg liker stillheten.

