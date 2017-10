Noen burde tatt denne operaen av plakaten

Den nyskrevne operaen The Life To Come har så mange attraktive sider ved seg. Den handler om kjærlighet mellom to menn – en sjeldenhet på norske operascener. Den har tekst av den folkekjære humoristen Stephen Fry, bygget på en novelle av britenes store kolonitidsforfatter EM Forster. Og musikken er av den ukjente komponisten Louis Mander, nyutdannet fra Royal College of Music i London, som helt ubeskjedent og ganske ut av det blå skal ha overbevist Fry til å bidra med tekst.

Det kunne blitt så bra.

I stedet roter The Life To Come seg inn i suspekte rase-stereotypier, mørke teorier om kristen synd, og en helt uproblematisert gjengivelse av begrepene blackness og whiteness som metaforer for henholdsvis det gode og det onde.

Fakta: The Life To Come Opera i to akter av Louis Mander (musikk) og Stephen Fry (libretto) Upremiere ved Surrey Opera 28. september 2017 Norgespremiere på Scene 2 i Operaen, 5. oktober 2017 Dirigent: Tone Bianca Sparre Dahl Regissør: Einar Bjørge Medvirkende: Rodney Clarke, Ole Morten Velde, Espen Solsbak, Dagfinn Andersen, Stina Levvel, Maria Steinsvik m. fl. Schola Cantorum og musikere fra Norges musikkhøgskole Forestillingen var en del av Oslo Operafestival - Opera til folket.

Skru det av

Handlingen finner sted et sted i Afrika i 1907, hvor misjonæren Paul forsøker å frelse lokale afrikanske stammer. «Afrikanerne» er på scenen kledd i en salig blanding av fargerike tøystykker og dekorert med krigsmaling på armer og ansikt. De er bare ett hakk unna blackface-fremstilling.

Paul har en het natt med stammeleder Vithobai, og klarer på den måten å omvende de innfødte til «kjærlighetens religion». Men Paul spises snart opp av skam – kristendommens skitneste hersketeknikk. Han snur ryggen til Vithobai, og stammen hans og dalen de bor i blir utnyttet på det groveste av kolonistene.

Novellen, som først ble utgitt etter Forsters død, byr på mange muligheter for både nåtidig og historisk samfunnskritikk. Utnyttelsen av Vithobai og hans folk er åpenbart en forbrytelse, og Pauls kristne skam er et klart bilde på den lidelsen religiøse restriksjoner har lagt på folk. Men operaen forenkler og reproduserer Forsters snart 100 år gamle syn på problemet: Å forsvare Pauls svik med at han er redd for Guds vrede har ikke samme effekt på publikum i 2017 som i 1922. Og Forsters bruk av bildene blackness og whiteness (Paul synger stadig om å «turn the blackness white») har en helt annen betydning i dag, hundre år senere. Å gjenta sånt uten å problematisere det ut fra vår egen samtid er ubegripelig historieløst.

Resultatet er dessuten at Paul fremstår som en pinlig tilrettelegger for rasisme og homofobi. Det gjør det helt umulig å for et moderne publikum å engasjere seg i «kjærlighetshistorien» mellom Paul og Vithobai.

Homofili i opera er ikke nytt

The Life To Come er markedsført som «en sterk kjærlighetshistorie mellom to menn på tvers av kulturer» - etter oppmøtet å dømme (det ble satt opp ekstraforestilling) et tema som ikke har fått nok behandling i Norge. Men internasjonalt finnes det en hel bølge av samtidsoperaer som tar for seg homofili og moderne LHBT-kultur. Charles Wuorinen’s bearbeidelse av Annie Proulx’ novelle Brokeback Mountain (2014), Mark Simpsons Pleasure (2016) hvor handlingen finner sted på en homobar, og Theodore Morrisons Oscar om forfatter og dandy Oscar Wilde (2013) er bare noen få eksempler fra de siste årene.

Men vi har sett lite av det hittil i Norge. At The Life To Come skulle være en av svært få operaer som presenterer likekjønnet kjærlighet som hovedtema på en scene i Bjørvika, er derfor ekstra skuffende.

Musikalske kvaliteter

Det er likevel flinke folk med, og det ligger noen musikalske kvaliteter i musikken. Mander gir solistene flere vakre arier, og har lagt inn noen interessante tuttipartier hvor Schola Cantorum får vist seg som et ypperlig operakor.

Dessverre er det vanskelig å isolere disse kvalitetene fra det høyst tvilsomme budskapet. Operaen tråkker i en hel rekke salater, og jeg kan bare anta at det er et ufrivillig resultat av dårlig dramatisk håndverk. Det er overraskende at en så sleivete opera kan springe ut fra et arbeid med Stephen Fry, som selv er stolt homofil og kjent for sitt engasjement for LHBT-miljøet.

Hva har gått galt? Kanskje var det venstrehåndsarbeid fra starten av, eller kanskje den opprinnelige ideen har blitt borte i overføringen mellom kunstnere, regissører, prosjektledere og konsulenter? Det er også mulig at noe har vært tenkt som humoristisk satire - men det kommer i så fall overhodet ikke frem. Besetning og produksjonsteamet her var norske, og jeg vet ikke hvor involvert Mander eller Fry har vært i oppsetningsarbeidet.

Det er uansett en lang vei fra skrivebordet til scenen. Et sted på veien tenker jeg at noen burde ha sagt stopp.