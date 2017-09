EU har i flere år forsøkt å få selskapene bak de sosiale mediene til å sette en endelig stopper for hatefulle og rasistiske ytringer. Nå er tålmodigheten i ferd med å renne ut, skriver CNN.

Facebook, Twitter, Microsoft og Google lovet i mai 2016 å fjerne majoriteten av hatytringene som ble rapportert av brukerne innen 24 timer.

I et møte torsdag var EU-kommisjonen klare på at de mener selskapene er for trege.

– Situasjonen er ikke holdbar, sa den bulgarske EU-kommissæren Mariya Gabriel, som har ansvar for den digitale økonomien og det digitale samfunn.

Kommisjonen, som er EUs utøvende organ, gjorde det klart at de vil ta i bruk nye lover dersom ikke selskapene greier å rydde opp i løpet av «de kommende månedene».

Kjent for høye bøter

Straffene kan bli harde dersom selskapene ikke lykkes. EU er allerede kjent for sine høye straffegebyrer. I juni ila de Google en bot på 23 milliarder kroner for å ha promotert egne handelstjenester i søkeresultater. Onsdag varslet Google at de tar grep for å unngå at det samme skjer igjen.

Flere land i Europa presser allerede på for å få de sosiale medieplattformene til å rydde opp i uønsket innhold. Tyskland har varslet bøter på opptil 50 millioner euro (nesten 500 millioner kroner) til Facebook, Twitter og andre dersom de ikke greier å fjerne rapporterte inneholdt i løpet av 24 timer.

Tyskerne har tidligere også foreslått bøter til Facebook dersom de ikke greier å fjerne falske nyheter.

«Hatets motorvei»

Også EU-kommissær for justis- og forbrukersaker, Vera Jourova fra Tsjekkia, går hardt ut mot Facebook, ifølge NTB.

– Da vi startet arbeidet med å finne fremtidige retningslinjer for oppførsel på internett, møtte jeg også representanter for Facebook. Jeg fortalte dem at jeg akkurat hadde slettet min konto fordi jeg oppfattet Facebook som en hatets motorvei, og at dette var noe jeg ikke ønsket å støtte, sa Jourova på et pressemøte torsdag.

I februar i fjor erkjente Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg at selskapet ikke hadde gjort en god nok jobb med å fjerne hatinnlegg. Han varslet samtidig at de skulle sørge for å få slike innlegg fjernet fra nettsamfunnet.