Filmen «Det siste norske trollet» reflekterer over økologi og naturvern, og over noen skikkelig slemme geiter, som aldri har sluttet å lure de gjenlevende trollene. Regissør Pjotr Sapegin har gjennom sine 20 år i Norge laget en rekke kortfilmer som har vunnet et stort antall priser både nasjonalt og internasjonalt, deriblant to Amanda-priser.

Janne Hansen / Pjotr Sapegin

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.