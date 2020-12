Alexander Rybak og Maria Haukaas Mittet blant artistene til Bislett-konserter

Billettsalget til julekonsertene på Bislett Stadion går varmt. Nå slippes en rekke nye artister som skal spille.

Arrangør Torhild Viken lover intravenøs julestemning på Bislett Stadion i desember. Foto: Karen Gjetrang

6. des. 2020 14:40 Sist oppdatert nå nettopp

Nyheter om konserter som ikke inneholder ordet «avlyst» har vært sjelden vare under pandemien. Men torsdag kunne Aftenposten melde om hele 22 konserter som skal gå av stabelen på Bislett de neste ukene.

Arrangørselskapet ONA Live har i samarbeid med Bislett Alliansen fått klarsignal fra kommunen til å holde en julekonsertserie på Bislett Stadion mellom 11. og 20. desember.

Didrik Solli Tangen er den første artisten som takket ja til å delta. Nå har artistlisten vokst.

Disse artistene har bekreftet at de skal spille på Bislett i desember:

Alexander Rybak

Maria Haukaas Mittet

Hans Marius Hoff Mittet

Ingrid Berg Mehus

I tillegg skal Birkelunden Mannskor og Oslo Oriatoriekor holde konserter.

Det skal også barnekorene Bislett Guttekor og Bolteløkka jentekor, som ifølge arrangøren jobber med å få med noen kjente solister.

Stjernekamp-vinner Maria Haukaas Mittet har i flere år holdt julekonserter landet rundt Oslo Gospel Choir. I desember spiller hun på Bislet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Alle kaster seg rundt

Torhild Viken, daglig leder i arrangørselskapet ONA Live, er godt fornøyd med artistlaget de har fått så langt.

– Ingen artister visste at vi skulle ringe dem i helgen, men alle kaster seg rundt for å lage et helt fantastisk opplegg for dem som kommer til Bislett. Jeg blir helt tatt på sengen av å se viljen artistene viser for å være med og gi Oslo-befolkningen den julefølelsen vi virkelig trenger å få nå, sier hun.

Arrangørene er i samtale med flere artister, og vil annonsere flere artistslipp utover dagen.

– Det er noen av de aller største juleartistene i landet, og noen av dem som jeg selv har drømt om å gå på julekonsert med, forteller Viken.

En scene blir plassert på løpebanen mot tribunen på «Store stå» for å kunne gi publikum en så intim konsert som mulig. Publikum skal sitte rundt med god avstand. Foto: Karen Gjetrang

Har solgt flere hundre billetter

Allerede siden julekonsertene ble annonsert torsdag, har billettsalget gått strålende, ifølge Torhild Viken. I løpet av de første par dagene skal flere hundre billetter ha blitt revet vekk – og det uten at noen vet hvem som skal spille.

– Dette går over all forventning. Det viser at det var dette Oslo trengte, mener Viken.

I henhold til smittevernreglene i Oslo kan det delta kohorter på til sammen 200 publikummere på konsertene på Bislet Stadion.

Det er planlagt 22 konserter fordelt på seks dager:

Fredag 11. og 18. desember er det 3 konserter.

Lørdag 12. og 19. desember er det 4 konserter.

Søndag 13. og 20. desember er det 4 konserter.

Torhild Viken sier de vil ta smittevernet på høyeste alvor under konsertene. – Vi skal ikke utsette noen for noe som helst risiko under dette prosjektet, sier hun. Foto: Karen Gjetrang

– Blir det salg av alkohol hvis skjenkestoppen i Oslo opphører?

– Vi kommer til å servere kakao, solbærtoddy og gløgg. Hvis alkoholserveringen åpner i Oslo, vil jeg anbefale alle å gå ut og bruke de restaurantene som sårt trenger omsetning, sier Viken.

I samme åndedrag forteller Viken at julekonsertene vil sysselsette mange kulturarbeidere og andre som er permitterte.

– Jeg håper Raymond (Johansen, byrådsleder i Oslo, red.anm.) tar turen og ser hva som lar seg gjøre. Vi har et kulturliv i Oslo som ligger nede med brukket rygg, så det er helt fantastisk at vi klarer få på plass dette, sier konsertarrangøren.