Internasjonalt journalistnettverk nominert til Nobels fredspris

Journalist-nettverk der to Aftenposten-journalister er medlemmer er nominert til Nobels Fredspris.

Aftenposten-journalistene Per Anders Johansen (nederst t.v), Nina Selbo Torset (t.h) og VG-journalist Ola Haram (øverst t.v) deltar i det internasjonale nettverket som er nominert til fredsprisen.

Medier24

10 minutter siden

Tre stortingspolitikere har nominert International Consortium of Investigative Journalists til årets fredspris.

I helgen ble nettverkene Global Alliance for Tax Justice, som jobber for global skatterettsferd, og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nominert til Nobels Fredspris.