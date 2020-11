Forlagsansatte protesterer mot å gi ut Jordan B. Petersons nye bok

Psykologiprofessor Jordan B. Peterson skapte storm i kjønnsdebatten for noen år tilbake. Nå mener ansatte på forlaget hans det sårer minoritetsforfattere å gi ut boken hans.

Jordan Peterson er internasjonalt kjent for sine kontrære meninger om kjønn. Her fra et foredrag i Oslo i 2018. Signe Dons

27. nov. 2020 10:07 Sist oppdatert nå nettopp

Neste år kommer en ny bok fra den verdenskjente psykologiprofessoren Jordan B. Peterson. Etter å ha skapt dønninger i kjønnsdebatten med boken 12 Rules for Life i 2018, kommer oppfølgeren Beyond Order: 12 More Rules for Life.

I hjemlandet Canada har det skapt reaksjoner. Ansatte har høylytt protestert mot at forlaget Penguin Random House skal gi ut boken, skriver Vice.