Dagens quiz onsdag 24. mars

Hva het skjult kamera-programmet som ble ledet av skuespilleren Ashton Kutcher?

Foto: JASON DECROW, AP/NTB

1. Hva het radioprogrammet som ble laget av Kristine Riis og Live Nelvik fra 2005 til 2009?

2. Hva bruker Adam og Eva ifølge 1. mosebok for å skjule at de er nakne?

3. Hvilket dalføre i Nittedal omtales i sangen «Kjerringa med staven»?

4. Hvilket viktig dokument i norsk politikk skjuler seg bak forkortelsen NTP?

5. Hva er det norske navnet på idrettsarrangementet som heter «Vierschanzentournee» på originalspråket?

6. Hva heter universitetssykehuset i Trondheim?

7. Fra hvilket parti kommer ministrene i Danmarks regjering?

8. Hvilket ord på t brukes ofte om dykkersyke?

9. Hvilket kallenavn ble brukt om det svensk-norske unionsflagget, der et av de røde kvadratene var byttet ut med et unionsmerke?

10. Hva het skjult kamera-programmet som ble ledet av skuespilleren Ashton Kutcher?

Svar:

1. Drillpikene.

2. Fikenblader.

3. Hakadal.

4. Nasjonal transportplan.

5. Hoppuka.

6. St. Olavs hospital.

7. Socialdemokratiet.

8. Trykkfallsyke.

9. Sildesalaten.

10. Punk'd.