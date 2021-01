Hodepine av å huske 202 passord? Slik ble vi kvitt problemet på et minutt

Er du like håpløs som meg, klarer du ikke å holde orden på 202 ulike passord og brukernavn. Nylig fikset jeg endelig hele problemet – på under ett minutt.

Slik så det ut da Aftenpostens journalist hadde kjørt sin første passordsjekk.

Jeg gjør herved ikke noe forsøk på å friste deg til å lese hele saken. Jeg vet at du allerede er i ferd med å bla forbi, om du ikke har gjort det alt. For hvem hater ikke alt ved passord? Her er alt du må gjøre:

Last ned Chrome til Iphone.