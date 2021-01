Trump ble kastet ut av sosiale medier: – Dramatisk at det skjer med en sittende president

Donald Trumps tilhengere stormet kongressbygningen. Så ble presidenten selv kastet ut av sosiale medier: – Kan øke presset på teknologiselskapene.

Donald Trump har lenge brukt sosiale medier til å påstå at valget ble stjålet fra ham. Onsdag stormet Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington D.C., og Trump selv ble kastet ut av sosiale medier. Leah Millis / Reuters/NTB

7. jan. 2021 16:24 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag stormet amerikanere i hettegensere, vikinghjelmer og paramilitært utstyr kongressbygningen i Washington D. C. Mange viste sin tydelige støtte til USAs avtroppende president, Donald Trump.

I løpet av opptøyene skrev presidenten på Twitter at slikt skjer når en valgseier blir stjålet, og at flotte patrioter er blitt behandlet dårlig. «Gå hjem med kjærlighet og i fred. Husk denne dagen for alltid», skrev Trump.