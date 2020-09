Munchmuseet utsetter åpningen

Det nye Munchmuseet i Bjørvika utsetter åpningen til neste år. Årsaken er gjenstående arbeider og endelig overtakelse av bygget fra entreprenør.

Det nye Munchmuseet i Bjørvika har utsatt åpningen for andre gang. Nå håper museet å kunne åpne i 2021. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

9. sep. 2020 15:11 Sist oppdatert nå nettopp

Opprinnelig skulle museet åpnet i høst, men nå er åpningen utsatt til 2021. Det var NRK som først omtalte saken.

«Utsatte leveranser av brann- og sikkerhetsdører, sentrale driftssystemer, samt covid-19 har medført en forsinket overtakelse av Munchmuseet fra ansvarlig entreprenør til byggherre», skriver Oslo kommune i en pressemelding.

For å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av kunst trenger det nye Munchmuseet et avansert klimasystem. Dette er ennå ikke ferdig.

– Vi er forsinket, men samtidig godt i gang med å løse de utfordringene vi har opplevd med stabil drift knyttet til klimasystemene i bygget, sier prosjektdirektør Per Egil Steen i Kultur- og idrettsbygg.

Direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henriksen, forstår at mange er skuffet over utsettelsen. Jan T. Espedal

Munchmuseet: – Vi ble nok noe skuffet

Direktør ved museet, Stein Olav Henriksen, sier i pressemeldingen at han forstår godt om nyheten er skuffende for mange.

– Det er den også for oss. Samtidig er det helt avgjørende at temperaturer og luftfuktighet er i henhold til kravene for oppbevaring og utstilling av kunst, sier direktøren.

Også kommunikasjonssjef ved Munchmuseet, Gitte Skilbred, uttrykker skuffelse.

– Vi ble nok noe skuffet over at åpningen ble forsinket igjen. Vi hadde nok trodd og håpet at vi skulle få åpnet museet innenfor dette året, sier kommunikasjonssjef Gitte Skilbred.

Dette er andre gang åpningen av det nye Munchmuseet utsettes. Museet skulle opprinnelig åpne sommeren 2020. Men i januar i år kom nyheten om at åpningen var utsatt til høsten som følge av en rekke forsinkelser i leveranser av sikkerhetsdører.