Advokat brukte kattungefilter i digitalt rettsmøte

En amerikansk dommer oppfordrer folk til å skru av videofiltre før de logger seg på digitale møter, etter at en advokat fremsto som en katt i et rettsmøte.

NTB-AP

10. feb. 2021 11:31 Sist oppdatert nå nettopp

Oppfordringen fra dommer Roy Ferguson i Texas kommer etter at en advokat dukket opp i et digitalt rettsmøte med et Zoom-filter som gjorde at advokaten fremsto som en hvit kattunge.

– Jeg er her i levende live. Jeg er ikke noen katt, sa advokaten.

– Jeg skjønner det, svarte Ferguson.

Dommeren oppfordrer folk som har barn og som har brukt datamaskinen, til å forsikre at alle filtre er skrudd av før man logger seg på videomøter i Zoom.

Ferguson har delt det korte videoklippet på Twitter. Klippet ender med advokaten får råd om hvordan kattefilteret kan fjernes.