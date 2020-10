Den første norske Netflix-filmen lever ikke helt opp til forventningene

Nytt norsk regitalent som burde tatt noen ekstra runder med manus.

«Jeg visste det. Jeg sa det var noe som ikke rimte», sier Leonora (Gitte Witt) et stykke inn i denne horrorhybriden. Da har hun mot all fornuft latt seg overtale til å bli med på en middag på et hotell. Stedet får Overlook i Ondskapens hotell til å fremstå som et innbydende spahotell.

Handlingen foregår etter en atomkatastrofe, og det er ikke noe nytt at rollefigurer gjør lite gjennomtenkte ting i en horrorfilm. Det er ofte en forutsetning. Hvor mange tankeløse tenåringer har ikke blitt ofret på skrekkfilmens blodige alter? Men som filmskaper må du gjøre disse valgene troverdige, uansett hvor dumme de er.