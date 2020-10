Justisdepartementet i USA går til gigasøksmål mot Google

Nå sparkes krigen mellom Washington og Silicon Valley i gang, skriver The Washington Post.

Google er i trøbbel. Det amerikanske justisdepartementet tar selskapet til retten. Foto: Eric Gaillard / Reuters

20. okt. 2020 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

Google er et av verdens mektigste selskaper. Det amerikanske justisdepartementet mener at Googles har en for dominerende posisjon. Så dominerende at konkurrentene og forbrukerne lider, skriver The Washington Post.

The Wall Street Journal hadde saken først. Regjeringen anklager Google for å bruke milliarder av kroner for å holde på posisjonen sin. Et slikt søksmål har ikke kommet på over tjue år, skriver avisen.

Ifølge avisen blir søksmålet levert inn tirsdag ettermiddag norsk tid. Det er snakk om flere brudd på den såkalte «antitrustloven», som regulerer fri konkurranse i markedet.

En stor del av Googles inntekter kommer fra annonser. Googles omsetning var over 1500 milliarder kroner i fjor. Annonser står for en stor del av pengene.

Kan bli en «perfekt storm»

Tore Tennøe er direktør i Teknologirådet. Han ser søksmålet sammen med to andre saker:

Nylig kom Representantenes hus i USA med en hard rapport om teknologikjempenes rolle . De anklaget Google, Amazon, Facebook og Apple for å monopolmakt og for å utnytte posisjonen sin.

Samtidig har EU varslet at de vil ta enda hardere grep for å regulere det digitale markedet og begrense teknologikjempenes makt.

– Det kan nærme seg en «perfekt storm» for de store selskapene, sier Tennøe.

Han påpeker at alle selskapene går med medvind inn i stormen. Både Google, Facebook, Amazon og Apple har vokst voldsomt i verdi under koronakrisen.

– De største teknologiselskapene har drevet børsoppgangen i USA, sier Tennøe.

Margrethe Vestager er EUs konkurransekommissær. Hun har gitt Google enorme bøter. Foto: Virginia Mayo / AP

Har fått milliardbøter tidligere

Google har fått enorme bøter tidligere. Sommeren 2018 fikk de over 47 milliarder kroner i bot av EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager. Da anket Google. Rettssaken begynte i februar i år. Summen er justert etter dagens kurs.

I 2017 skrev EU ut en bot på rundt 26 milliarder kroner. I mars i fjor fikk Google en ny bot fra Vestager, den gang på litt over 16 milliarder kroner.

Denne runden kan bli mer alvorlig. Søksmålet skildres som den største juridiske utfordringen et teknologiselskap har fått i fanget de siste 20 årene.

The Washington Post skriver at dette søksmålet markerer starten på en kamp mellom regjeringen og Google. Den kan påvirke hele teknologibransjen, skriver avisen.

Bransjen har vært under stadig økende press de siste årene. I tillegg til kjempebøter fra Europa har amerikanske myndigheter blitt strammere i klypen. Da begynte det amerikanske justisdepartementet å undersøke Google og de andre teknologikjempene.

Google har så langt ikke kommentert saken.