Dagens quiz fredag 26. mars 2021

Hva heter Live Nelviks nye TV-program om barneoppdragelse?

Foto: Stig B. Hansen

Nå nettopp

1. Hvem vant årets sesong av 71 grader nord: Norges tøffeste kjendis?

2. Regjeringen stoppet nylig salget av et norsk selskap til russiske eiere. Hvilket selskap?

3. I hvilket år fikk Frp inn sine første representanter på Stortinget?

4. Hva heter Live Nelviks nye TV-program om barneoppdragelse?

5. Hva heter hovedstaden i Eritrea?

6. Hvilken amerikansk artist er aktuell med albumet Chemtrails Over the Country Club?

7. Hvilken herskertittel har Egypts konger i Bibelen?

8. Hva står forkortelsen cand.mag. for?

9. Hvem har vært ordfører i Trondheim de siste 18 årene?

10. Hva er en annen betegnelse for tørket bergmynte?

Svar:

1. Henrik Elvestad.

2. Bergen Engines.

3. 1973 (partiet het den gang Anders Langes Parti).

4. Lives oppdragelsesreise.

5. Asmara.

6. Lana Del Rey.

7. Farao.

8. «Candidata magisterii» eller «Candidatus magisterii».

9. Rita Ottervik.

10. Oregano.