Netflix sikret seg rettighetene til 22. juli-film

Netflix sikret seg nylig rettighetene til filmen som skal produseres av Scott Rubin, Greg Goodman og Eli Bush, skriver Deadline.com.

Filmen skal ifølge avisens opplysninger ha lokale skuespillere, og har et budsjett på 20 millioner dollar – i overkant av 180 millioner kroner. Forberedelsene begynner denne uka, og filmingen er planlagt allerede denne høsten.

Bergens Tidende skrev i vinter at prisbelønte Greengrass skal lage filmen om 22. juli i samarbeid med Åsne Seierstad.

– Åsnes bok, «En av oss», var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg. Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til avisen.

Ifølge BT hadde en av produsentene allerede i vinter vært i møter med advokat Geir Lippestad. Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.

Greengrass er kjent for sine dramatiseringer av ekte hendelser. Han vant tidlig i karrieren Gullbjørnen i Berlin for «Bloody Sunday» – om en hendelse i Nord-Irland i 1972 der demonstranter ble skutt og drept av britiske soldater.

Senere er det kommet filmer som «Captain Phillips» (2013), om et skip kapret av somaliske pirater, «Green Zone» (2010) om Bagdad under invasjonen av Irak i 2003, og «United 93" fra 2006 – om et av flyene som ble kapret i USA 11. september 2001 – og som styrtet i Pennsylvania etter at passasjerene hadde satt seg til motverge. Greengrass har også laget actionthrillerne om «Jason Bourne».

Når filmen får premiere på Netflix, er foreløpig ikke kjent.