Norge trenger en ny og fremtidsrettet kulturpolitikk. Det må feltet selv bidra til | Sarah Sørheim

Tradisjonelt stemmer kulturfolk til venstre. Skal vi dømme etter valgkampen er det tilfellet også i år. I den grad kunstnere og kulturfolk har kommet til orde, har det vært til inntekt for en ny regjering. Slik ble det ikke. Men det er ingen grunn til å kaste bort tid nå på å slikke sårene.

I den grad den sittende regjeringen har hatt noen kulturpolitikk, har den stort sett dreid seg om en ting: nye finansieringsformer. Kulturminister Linda Hofstad Hellelands ene, store sak har vært å øke samarbeidet mellom kultur og næring.

Dessverre har hun ikke evnet å male noen høyere himmel over dette prosjektet, og det er fortsatt høyst uklart hva den blåblå regjeringen ellers vil med kulturpolitikken.

Dagen derpå er mange i kulturlivet skuffet over valgresultatet. De tapte sin rødgrønne kulturkamp.

Budsjettene blir ikke noe større

Men en ting har Helleland rett i: Kulturfeltet bør lete aktivt etter nye finansieringsformer. For uansett hvilken regjering som skal styre landet de neste årene vil de mest sannsynlig få mindre penger å rutte med. For et område som lener seg tungt på offentlig finansiering, er det derfor i alles interesse at det utvikler flere økonomiske ben å stå på.

Den diskusjonen er alt for viktig til å overlates til kulturpolitikere med mer eller mindre klare tanker om hva vi skal med et levende og robust kulturliv.

Valgkampen er over. Nå er det på tide å finne løsninger sammen.

Bruk kulturmeldingen

Helleland har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Istedenfor å fortsette å drømme om et nytt kulturløft der absolutt alle skal med og oljepengene ukritisk flyte, bør kulturfeltet gripe denne muligheten til å være med på å meisle ut en kulturpolitikk for fremtiden.

Hvis denne debatten skal bli bra, må aktørene være villige til å åpne opp også for noen vanskelige spørsmål om hvordan den statlige finansieringen faktisk virker. Hvilke støtteordninger fungerer etter hensikten og bør vernes? Og viktigere: Hvilke gjør ikke det?

Her må feltet være villige til å diskutere også det som til nå har vært for fasttømrede sannheter å regne. For eksempel: Fører innkjøpsordningen for litteratur til at det gis for mange bøker i Norge? Er kunstnerstipendiene for rause og gir for mange nyutdannede falske forhåpninger om at det er mulig for dem å leve av kunstneryrket? Skal vi fortsatt subsidiere billettprisene på de store scenekunstinstitusjonene, til tross for at de som går dit har råd til å betale dem selv?

Et levende kulturliv er en forutsetning for et levende samfunn. Og en fornuftig offentlig finansiering er en forutsetning for å få til det. Men den må fornyes og tilpasses en fremtid med strengere budsjettrammer.

