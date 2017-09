Dette skulle bli den store sosiale medier-valgkampen. Men studentene Jørdi og Anders foretrekker fortsatt de vanlige.

– Når jeg ser innlegg i sosiale medier som har med valgkampen å gjøre, føler jeg at de ikke tar meg seriøst som velger, sier Jørdi Losnegård (27).

Hun sitter på Blindern sammen med Anders Garbom Backe (26). Mens Losnegård foretrekker å unngå sosiale medier i valgkampen, deltar Backe gjerne i diskusjoner på Twitter og Facebook.

– Politikernes kampanjer i sosiale medier er kjedelige. Men jeg liker å følge med på debatten, sier han.

Ingen partier sikrer seg deres stemmer i år gjennom innsatsen de legger inn i sosiale medier.

Studentene foretrekker fortsatt de tradisjonelle kanalene.

Sylvi Listhaug er blant vinnerne i årets medievalgkamp. Bare Solberg og Støre slår henne.

«Den første sosiale medier-valgkampen»

I år skulle slaget stå i sosiale medier i valgkampen. Partiene bruker tilsammen nær 100 millioner på valgkampen, og en større andel enn tidligere blir brukt på sosiale medier.

Universitetet i Oslo

– Mediene har spekulert om «den første sosiale medier-valgkampen» siden 2009, sier Gunn Enli, professor ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det har vært knyttet stor interesse til sosiale mediers rolle, og for hver valgkamp utnyttes den plattformen mer og mer.

Men Enli understreker at mye av det vi ser i sosiale medier, kommer fra tradisjonelle medier. Derfor blir ikke en totaldominans av sosiale medier i årets valgkamp heller.

Årets valg er blitt en thriller, og det preger også mediedekningen. Blant de mest leste sakene på alle plattformer, er saker om dramatiske skift på meningsmålinger, valgkamputspill, valgkommentarer og uenighet mellom politikerne. En rask titt på topplisten akkurat nå, viser at saker om eller med Sylvi Listhaug er mest delt.

Mediene nedbemanner

– I denne valgkampen bør vi også se på viktigheten av sosiale medier i lys av at den økonomiske krisen i etablerte medier har ført til nedbemanning i flere redaksjoner, sier Enli.

Hun trekker frem at politikerne bruker sosiale medier som en egen kanal der de treffer velgerne direkte. Men det betyr ikke at de ikke stiller til intervju i avisen. For eksempel ble statsminister Erna Solberg (H) omtalt nær 10.000 ganger i norske medier fra 3. juli til i dag, ifølge Retriever.

Politikerdøgnet blir kortere

Institutt for samfunnsforskning

Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning har det samme inntrykket.

– Ingen trodde vel at sosiale medier skulle bli viktigere enn TV, nettaviser og radio tilsammen. Men at sosiale medier er en viktig kanal i valgkampen, er helt utvilsomt, sier Karlsen.

Da Institutt for samfunnsforskning så på valget i 2013, mente mange at Facebook var en viktig kilde til informasjon. Ved kommunevalget i 2015 var spørsmålet litt annerledes. Da spurte de om hvor ofte velgerne fikk info om valgkampen gjennom Facebook. Tallet var fortsatt høyt.

– Ikke mange peker på sosiale medier som en avgjørende faktor, men det er vanskelig å trekke frem én debatt eller ett nyhetsoppslag også. Det er summen som påvirker velgerne i hva de stemmer på, sier Rune Karlsen.

– Velgerne må være klar over hva de ser

Én ting er i alle fall annerledes i årets valgkamp. Fire år med tøff medieøkonomi og større mistro til etablerte medier har satt sine spor, og det har gjort noe med hvordan politikerne bruker de sosiale mediene.

– Politikerne satser på egenproduserte debatter og leker journalister. I en situasjon der de politiske partiene vil gi et inntrykk av at de er nøytrale, blir det viktig at velgerne er klar over hva de ser, sier Enli.

– Partiene har fått muligheten til å kommentere saker fra nyhetsmedier, slik at det kan debatteres og tolkes. De endrer ikke innholdet, men har mulighet til å påvirke rammen for hvordan nyheter oppfattes, sier Rune Karlsen.

Studentene blander ikke

Men det er ikke en stor fare for at velgerne forveksler det politikerne gjør av egenreklame i sosiale medier med redaksjonelt stoff, skal man tro studentene på Blindern. Backe og Losnegård er klare på at de fint kan skille mellom reklame og nyheter.

De er mer kritiske til at det er det useriøse som får mest oppmerksomhet på Facebook.

– Jeg synes det er dumt at man premierer det som er morsomt, fremfor det som er viktig. Det er ikke nødvendigvis det som er sant eller de gode poengene som vinner frem, sier Anders Garbom Backe.

I år har politikerne fått egne Snapchat-filtre og spilt inn sketsjer på Facebook. Disse husker vi best.