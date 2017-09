Nytt på Nytt med laveste seertall på 17 år

Det er også nesten en halvering av seertallet under Bård Tufte Johansens programlederdebut i januar i år, skriver Kampanje.

– Heller ikke «Nytt på nytt» er spart for utviklingen i tv-markedet, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse til tidsskriftet.

Han mener VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Aserbajdsjan på TVNorge, som hadde 388.000 seere i samme tidsrom, må ta noe av skylda for det lave seertallet.

Ifølge Kampanje fikk for øvrig «Nytt på nytt» lite drahjelp fra det ferske «gullrekka»-programmet «Linn og Ronnys tacoshow», som bare samlet 376.000 seere fredag.

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen er ikke bekymret for NRKs kronjuvel. Programmet har så langt i år hatt et snitt på 981.000 seere, og var det mest sette underholdningsprogrammet i helgen.

– Det var generelt lave seertall på fredag, både på NRK og TV 2. Og landslagsfotball og noe lav «leading» gjorde nok også sitt for at «Nytt på nytt» lå under vanlig oppslutning. Men høsten er så vidt i gang. «Nytt på nytt» blir større enn dette, sier Halvorsen.