Det er knyttet stor spenning til den amerikanske filmatiseringen av Jo Nesbøs Snømannen. Budsjettet er stort og stjernene like så.

Michael Fassbender spiller Harry Hole, og filmen er regissert av svenske Tomas Alfredson.

Da det gikk rykter om at Norges store detektivhelt skulle vandre rundt i Chicago, fikk norske politikere fart på seg og lanserte en omdiskutert incentivordning som skal lokke store, internasjonale filminnspillinger til Norge.

Vinteren 2016 var ble Snømannen spilt inn i Oslo: Se Michael Fassbender på Oslo-trikken som Harry Hole

«Småpinlig blanding av Nesbø og Hollywood»

VG, P3 og Adresseavisen har anmeldt Snømannen tirsdag. Alle tre triller en toer på terningen.

Adressa skiver at filmen er «en småpinlig blanding av Nesbø og Hollywood. Blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser. Den internasjonale filmversjonen av Jo Nesbøs Snømannen er slett ikke god.»

Marte Hedenstad i P3s Filmpolitiet gir også en toer. Hun skriver at dette ikke er hennes Harry Hole.

«Dessverre har rollefigurens dybde forsvunnet i overgangen fra bok til kinolerret, og med seg har den tatt den intense spenningen som har gjort Snømannen til en internasjonal bestselger. Igjen står en helt standard og ganske kjedelig krimfortelling, som aldri lar meg kjenne hjertet i halsen,» skriver Hedenstad.

VGs Øystein David Johansen spør hva i alle dager skjedde her? Også han er misfornøyd med filmen og gir den en toer.

«Og kanskje verst i en thriller som dette: Den dirrende «pageturner»-spenningen fra romanen er nesten helt fraværende. Jeg tror jeg talte 14 produsenter tilsammen, meningene om hva som skal vises later til å ha vært minst like mange,» skriver Johansen.

Foreløpig har ingen av de store internasjonale filmmagasinene eller avisene anmeldt filmen. Aftenpostens anmeldelse av Snømannen kommer etter pressevisningen i Oslo tirsdag ettermiddag.

Jack English

Kan påvirke besøkstallet

Administrerende direktør Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino estimerer at Snømannen kan bli sett av 250.000 publikummere i Norge. Til sammenligning er årets mest sette film i Norge, Skjønnheten og udyret, sett av nesten 350.000.0

– Forventningene fra kinoene har vært store. Nå ser jeg at filmen har fått et par dårlige kritikker. Dersom kritikken blir jevnt over dårlig, vil det helt klart påvirke besøkstallet, selv om mange nok vil se den uansett, sier Petterson.

Han har ikke noe anslag for hvor mye penger norske kinoer vil tjene på Snømannen dersom 250.000 ser den.

Lokket med norske film-millioner

I 2016 stakk Snømannen av med nesten hele potten som Norge bruker til å lokke utenlandske film- og serieproduksjoner til landet. Hensikten med den såkalte intensivordningen er å skaffe norgesreklame via internasjonale filmer, samt sikre jobber i norsk filmbransje.

Ordningen innebærer at utenlandske produksjonsselskaper kan få tilbake 25 prosent av utgiftene de har i Norge.

Produksjonsselskapet Working Title Films, som lager Snømannen for Universal, hadde søkt om hele potten på 45 millioner kroner, og fikk utbetalt 40,5 millioner kroner. Alexander Paynes Downsizing» fikk resten av pengene, 4,5 millioner.

Ved siden av den statlige filmpotten la Oslo kommune 1,5 millioner kroner på bordet for å få Michael Fassbender og resten av Snømannen-stjernene til byen.

God butikk for Norge

Det London-baserte analysebyrået Olsberg SPI har sett på den norske effekten av Snømannen og Downsizing, som hadde et samlet forbruk i Norge på 198 millioner kroner, skriver Bergens Tidende.

Rundt 500 nordmenn har arbeidet i tilknytning til filmene, og det ble betalt ut 105 millioner kroner i lønn. Det offentlige skal ifølge rapporten ha fått inn 110 millioner kroner i skatter og avgifter, altså langt mer enn filmene fikk i incentivstøtte.

Olsberg SPI har også beregnet at markedsføringseffekten har en verdi på nærmere 200 millioner kroner.

Dagens Næringsliv skriver at totalbudsjettet for Snømannen er ukjent, men at produsenten har budsjettert med å legge igjen mellom 180 og 190 millioner kroner i Norge.