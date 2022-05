«Everything everywhere all at once» er ulik alt annet du har sett

Et eksentrisk og vilt actioneventyr.

Evelyn (Michelle Yeoh) må redde både universet og familien i en fargeklatt av en actionfilm. Her lurer Joy (Stephanie Hsu) og Waymond (Ke Huy Quan) på hva som egentlig foregår.

19. mai 2022

I et univers er hun sushikokk. I et annet er hun superstjerne. I et tredje har hun pølsefingre og er samboer med sin erkefiende.