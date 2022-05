Norsk artist i retten: Angrer tyveri av møbler til over 380.000 kroner.

Artisten erkjenner straffskyld for tyveri av designmøbler. Mandag møtte han i Oslo tingrett og ga en kortfattet beskrivelse av motivet. Han dømmes til samfunnsstraff i 120 timer.

Tinghuset i Oslo, der Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder til. Her møtte artisten i retten mandag.

16. mai 2022 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Den norske artisten var siktet for fem tyverier av dyre designmøbler til en samlet verdi av 380.000 kroner.

Artisten har tilstått tyveriene, og saken i retten er gjennomført som en tilståelsessak. Det er en forenklet prosess som gir strafferabatt.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 120 dagers fengsel. Artistens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mente det var for strengt. Hun foreslo i stedet 30 timer samfunnsstraff.

I 16-tiden mandag ble dommen avsagt. Artisten får 120 timers samfunnsstraff. og må betale en erstatning på 16.320 kroner.

– Jeg ser tilbake på det med anger. Jeg er glad for at jeg fikk mulighet til å levere tilbake ting i samarbeid med politiet. Jeg fikk gjenopprette skaden jeg er skyldig i. Den generelle følelsen er anger og motivasjon til å komme forbi det og få det bak meg, sa artisten i retten.

Oppgir årsak

Artisten er blant flere personer som er blitt siktet for en rekke tyverier. For artistens del er det snakk om fem forhold, der den totale verdien på gjenstandene er beregnet til over 380.000 kroner. Det er snakk om tyverier av møbler fra kontorlokaler, en kantine og en kafé.

Dommer Helen Sekulic spurte artisten om hvorfor han hadde stjålet møblene. Artisten gjentok flere ganger følgende korte forklaring:

– Det var for egen vinning.

Dette ville han ikke utdype.

Artisten forklarte blant annet at de rett og slett bare bar ut en lenestol av Kaffebrenneriet i Barcode-området.

I et tilfelle stjal han og fem andre personer 54 designstoler til en samlet verdi av 186.300 kroner fra et lokale i Oslo sentrum. Artisten ville ikke svare på hvordan de organiserte frakten av disse stolene. Men han sa kort dette om tyveriet:

– Da gikk jeg og fem andre inn gjennom en åpen dør og tok disse stolene.

Dette eksempelet er talende for hvordan tyveriene ble gjennomført. Artisten forklarte at de gikk gjennom åpne dører. Han gjentok at de hadde pratet om tyveriene i forkant. Store deler av tyvegodset er levert tilbake. Men artisten kunne ikke redegjøre for hvor resten av møblene er blitt av.

Leverte tilbake møbler

Erstatningskravet er blitt kraftig redusert som følge av at en rekke møbler er levert tilbake. Ifølge artisten skjedde det på hans eget initiativ. På spørsmål om han aksepterer et erstatningskrav på 16.000 kroner, svarte artisten:

– Ja.

Han ønsket derimot ikke kommentere påtalemyndighetens ønske om straff på 120 dagers fengsel.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mente det var for strengt og listet opp flere forhold hun mener er formildende. Et av dem var at artisten har organisert tilbakelevering på eget initiativ. Hun mente at tyveriene ikke burde kalles grovt tyveri.

– Jeg mener det ikke har profesjonelt preg, sier Larsen i retten.

Eksempler på tyvegods. To stoler av typen Ekstrem. Stolene er designet av Terje Ekstrøm. Disse har en pris på rundt 18.000 kroner i butikk.

Hun vektla at artisten ikke er tidligere straffet eller bøtelagt. Samlet sett ser hun samfunnsstraff som riktig. Hun fikk gehør for dette synet da dommen ble avsagt.

– Jeg mener tilståelsen på mange vis gjenoppretter det han har gjort, sammenholdt med tilbakelevering. Man kan ikke komme lenger i en angrende lovbryter enn det personen har forklart i retten i dag, sier Larsen.

Tyveri i fjor vinter

De fem tyveriene artisten har erkjent, ble begått vinteren 2021. Hans sak behandles for seg selv.

Politiet setter disse hendelsene i sammenheng med flere tyverier som andre personer er tiltalt for. Miljøet skal ha stjålet dyrt interiør i en periode fra april 2019 til mars 2021. De fleste skal ha blitt gjennomført i 2020 og 2021.

Tyveriene har skjedd i Oslo. Det er også blitt undersøkt om dette miljøet har operert i andre deler av Norge og i utlandet.

– De har rett og slett gått rett inn i butikker/kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes åsyn, sa politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt etter at saken ble kjent i juli i fjor.

Politiet har opplyst om at det også ble stjålet møbler fra serveringssteder.

Ifølge VG hadde en av de pågrepne, en mann i 40-årene, tilknytning til miljøet som var involvert i Nokas-ranet i 2004.

Dette er andre eksempler på tyvegods: Til venstre står Wing Chair av Hans J. Wegner og til høyre er Egget av Arne Jacobsen. Sistnevnte stol selges for over 100.000 kroner i butikk. Førstnevnte har en salgspris på 42.000 kroner.

Det var i juli i fjor at pågripelsen og siktelsene av flere personer for en rekke grove tyverier av designmøbler og luksusgjenstander ble kjent.

Først ble fire personer pågrepet og varetektsfengslet. Politiet beslagla interiørartikler for flere hundre tusen kroner. Deretter ble ytterligere fire personer siktet.