Strømlinjet jukeboxmusikal i falsett

«Jersey boys» er sanglig nær perfekt, imponerende presis i alle detaljer, men mangler litt sjel og humor.

Atle Pettersen og dansere på scenen i «Jersey boys».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

6 minutter siden

Hørt om Jersey Boys? Nei? Hørt om The Four Lovers? Eller The Andrew Sisters Brothers? The Four Seasons, kanskje. Frankie Valli, da? Mye mer sannsynlig. «Can’t take my eyes off of you», «Walk like a man» og «Beggin’» – garantert.