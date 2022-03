Vibeke Fürst Haugen blir ny NRK-sjef

NRK fant den nye sjefen internt.

Vibeke Fürst Haugen ble presentert som ny NRK-sjef torsdag ettermiddag.

17. mars 2022 15:07 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag ettermiddag ble det klart at det er Vibeke Fürst Haugen (53) tar over etter Thor Gjermund Eriksen (55) som kringkastingssjef. Eriksen har ledet NRK siden 2013.

– Jeg er jo veldig glad, og litt overveldet akkurat nå over denne situasjonen. Jeg synes jeg akkurat nå har fått landets absolutt morsomste medielederjobb, sa Fürst Haugen på pressekonferansen torsdag.

NRKs styreleder, Birger Magnus, har tidligere sagt til Medier 24 at han gjerne ønsket en kvinne i rollen. Slik ble det.

Fürst Haugen er i dag direktør for Marienlyst-divisjonen, og har jobbet for NRK i over 20 år. Hun er ansvarlig for over 1000 ansatte og alt innhold utenom nyheter. Hun har også vært vikar for Eriksen i hans fravær. I 2015 ble hun kåret til «Årets kvinnelige medieleder» av Medienettverket.

Det er foreløpig ikke bestemt når Fürst Haugen starter i jobben som kringkastingssjef.

Vil bevare posisjonen

Fürst Haugen gleder seg til å ta fatt på sin nye jobb.

– NRK er først og fremst lagarbeid. Jeg gleder meg til å lede dette laget inn i fremtiden, sa hun på pressekonferansen.

– Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet.

På spørsmål om hva som blir hennes aller viktigste jobb som kringkastingssjef, fremhever Fürst Haugen det å bevare NRKs gode posisjon i medielandskapet.

– Det er mange ting som går bra i NRK. Vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, noe som vil kreve masse av oss, sa hun.

På spørsmål om hva som blir de største utfordringene fremover, svarte Fürst Haugen dette:

– Den internasjonale konkurransen vil intensiveres. Vi må klare å opprettholde fokuset på kvalitet i alt innhold.

– Må bli mer lettbente

Styreleder Birger Magnus gratulerte Fürst Hagen og NRK med ansettelsen av statskanalens første kvinnelige kringkastingssjef.

Evnen til å videreutvikle organisasjonen er blitt vektlagt i prosessen med å finne ny kringkastingssjef.

– Vi må komme nærmere publikum, og bli mer lettbente. Konkurrentene er det allerede, sa Magnus.

Det var 22 søkere til jobben, hvorav to ble vurdert som aktuelle. Den andre kandidaten var Helje Solberg (55). Hun er nyhetsredaktør i NRK og har i likhet med Haugen blitt kåret til «Årets kvinnelige medieleder». Hun ble også kåret til «Årets redaktør» av Redaktørforeningen i fjor. Solberg har tidligere vært journalist og leder i VG.