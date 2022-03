Norges største konsertarrangør tapte i retten

Konsertarrangøren Live Nation må betale Oslo kommune 144.625 kroner etter Voldsløkka-søksmål.

Arrangøren Live Nation får ikke arrangere konsert på Voldsløkka i 2022. I stedet skal All Things Live arrangere festivalen «Oslo Sommertid». I 2018 holdt Eminem konsert for 55.000 tilskuere på Voldsløkka i Oslo.

Nå nettopp

Live Nation hevdet at Oslo kommunes tildeling av Voldsløkka som konsertarena var i strid med kommunens egne retningslinjer. Konsertarrangøren mente seg forskjellsbehandlet, og at kommunen ga konkurrenten All Things Live fordeler. All Things Live ble tildelt Voldsløkka for konserter i 2022. En tildeling Live Nation tok til retten.

Kommunen hevdet å ha sitt på det rene, og mente de ikke var rettslig forpliktet til å følge retningslinjene. Retten delte denne oppfatningen.