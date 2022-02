Kunstverket Banksy lagde gratis i Bergen skal selges. Prisen kan bli 30 millioner kroner.

For 22 år siden laget Banksy dette kunstverket i en kjeller i Bergen. Nå skal det selges, med et prisestimat på inntil 30 millioner kroner.

Marcus Smith Hvidsten fotografert i 2014, i butikken han startet etter å ha solgt to andre Banksy-originaler. Nå skal også dette bildet selges.

22. feb. 2022 10:31 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): Torsdag 3. mars går en Banksy-original under hammeren hos Phillips, et av Londons store auksjonshus. Gatekunstverket i sort/hvitt heter «Laugh Now Monkeys with Monkey Placards», og skal auksjoneres bort sammen med verker fra størrelser som Damien Hirst, David Hockney og Jean-Michel Basquiat.

Bergensmannen som eier av bildet, fikk det gratis for over 20 år siden. Nå er prisestimatet 1,5-2,5 millioner pund, altså mellom 18 og 30 millioner norske kroner.