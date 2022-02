– Tips til NRK: Ikke legg de hemmelige artistenes garderobe rett ved presserommet

Spekulasjonene fortsetter om hvem som skjuler seg bak MGP-vinnernes ulvemasker.

Subwoolfer vant MGP-lørdag. Men hvem er duoen som snakker via tolk?

9 minutter siden

De har skjult sine spor godt, de to gule ulvene som lørdag vant den norske finalen i Melodi Grand Prix med låten «Give that wolf a banana». Hvem skjuler seg bak maskene, er det Ylvis-brødrene? Erik og Kriss? Eller duoen Gaute Ormåsen og Ben Adams? Mye tyder på at sporsøkerne nå har tatt opp jakten og fått ferten av både ulv og banan.

Klarer de å holde identiteten sin hemmelig til Eurovision-finalen i Torino i mai?