Solid fra en leken veteran

Morten Abel er ettertenksom på sitt tredje album på norsk.

Morten Abel avslutter sin norskspråklige trilogi med å se tilbake.

Nå nettopp

Som for mange andre artister, førte pandemien til at Morten Abel fikk et kreativt overskudd. Han er ikke typen til å sitte stille lenge av gangen. Dermed resulterte nedstengingen av samfunnet i et nytt album. Det følger I Fullt Alvor og Evig Din i dette norskspråklige kapittelet av Abels karriere. En trilogi bundet sammen av ønsket om å skrive om hverdagslivet.

