Så nært, så sårt, så fint

Sorg og nye gleder blir vakker musikk i Angel Olsens hender.

Angel Olsen har skapt et storverk med sitt sjette album.

10 minutter siden

Fjorårets to beste indierocklåter kom fra amerikanske Angel Olsen (35) i duett med like amerikanske Sharon Van Etten (41). Først enkeltkuttet «Like I used to» i rocka utgave, så den samme låten i en akustisk variant, fremført i et TV-show.

Låten(e) er rett og slett fasiten på hvordan man lager fengende, countryinspirert rock med ypperlig koring og refreng store som Grand Canyon. At det ikke kom mer musikk fra de to sammen, var nesten en sorg. Det handlet nok om at begge hadde store planer på egen hånd.

