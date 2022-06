Det nye Nasjonalmuseet er seg selv nok, på en veldig god måte

Det er bare å ta imot. Det nye Nasjonalmuseet er en bygning med begrensede urbane egenskaper, men med fantastiske funksjonelle egenskaper.

Dette torget bærer i seg fortellingen om hvor vanskelig det har vært å skape et stort kunstmuseum på denne tomten, skriver vår arkitekturanmelder Erling Dokk Holm.

3. juni 2022 12:02 Sist oppdatert 11 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

ARKITEKTURANMELDELSE: På den gamle Vestbanetomten i Oslo ligger det nye Nasjonalmuseet for kunst. Sett fra Rådhusplassen er bygningen et svakt stigende bylandskap, som tetter rommet mellom den gamle Vestbanebygningen og Vikas høye kontorbygg. Bygningen dekker altså et helt kvartal og har en sammenhengende fasade hele kvartalet rundt.