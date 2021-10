Varslingssaken har kostet Festspillene nærmere fem millioner kroner

Toppadvokater, PR-byrå og etterlønn koster Festspillene dyrt.

Dagen etter at styret mottok varselet mot festspilldirektør Anders Beyer, bestemte styret og styreleder Thorhild Widvey seg for å hente inn et advokatfirma til å undersøke saken.

(Bergens Tidende): «Varselet var av en så alvorlig karakter at styret raskt besluttet å få det undersøkt av en uavhengig tredjepart», skriver styreleder Thorhild Widvey i en e-post til Bergens Tidende.

For to uker siden måtte Anders Beyer gå på dagen som festspilldirektør. Widvey opplyste på en pressekonferanse at Beyer hadde misbrukt sin stilling som festspilldirektør, i et forsøk på å «oppnå en privat relasjon».