Horrorteater som er ekkelt og morsomt på én gang

Blod, brutal vold og penisoperasjon med tapetkniv. «The look» er ikke for sarte sjeler, men svært intelligent teater.

Jan Sælid og Mona Solhaug i den svært voldsomme og ubehagelige åpningsscenen til «The look».

30. apr. 2022 21:34 Sist oppdatert nå nettopp

Susie Wang er ikke en kvinne, men en teatergruppe som har feid inn i norsk teater med bøttevis av blod. De fire første stykkene tok oss til fine feriesteder, der grusomme ting skjer mellom fremmede mennesker.

Den femte har fått premiere på Nationaltheatret og foregår på et keramikkverksted i Hellas. Tre amerikanske kvinner har meldt seg på aktkurs. De kommer med sandaler, bare mager og hver sin distinkte aksent. En av dem flørter med modellen, de to andre veksler mellom det oversensitive og overhyggelige. Og modellen selv: Han er ikke den han utgir seg for å være.