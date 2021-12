Førsteamanuensis ved NTNU sier opp etter avskjedssak mot ham

Ledelsen ved NTNU og Øyvind Eikrem har i dag inngått et forlik som gjør at avskjedssaken mot ham avsluttes. Eikrem sier opp sin faste stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.

Onsdag og torsdag denne uken har NTNU-styret behandlet avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Bildet er tatt ved en annen anledning, i forbindelse med et intervju i Adresseavisen.

Saken oppdateres.

Det skriver NTNU i en pressemelding.