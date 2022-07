Amerikanere sier opp jobben i hopetall. En Beyoncé-låt og et Reddit-forum er en del av forklaringen.

De sier opp jobben på Tiktok og deler opphetede samtaler med sjefen i åpne nettforum. Anti-work-bevegelsen har fått mange amerikanere til å tenke nytt om forholdet mellom arbeid og fritid.

«And I just quit my job», synger Beoyncé i låten «Break my Soul», den første singelen fra hennes nye album som slippes 29. juli. Det skjer mens millioner av amerikanere frivillig sier opp jobbene sine.

Mandag 20. juni slapp Beyoncé singelen «Break my soul». Særlig et vers har vekket oppmerksomhet:

– And I just quit my job / I’m gonna find new drive / Damn they work me so damn hard / Work by nine / Then off past five / And they work my nerves / That’s why I cannot sleep at night.