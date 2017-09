Fem serier og én film inspirert av ekte kriminalsaker

Skal du se Grenseland i høst? Eller vil du ha tips til andre serier som henter inspirasjon fra den virkelige verdens kriminelle undergrunn?

Her er fem serier og én film som er verdt å sjekke:

FX

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson (2016)

Da fotballspilleren O.J. Simpson ble tiltalt for dobbeltdrap i 1994, ble det et mediesirkus i særklasse. Stikkordene er sjalusi, en lang biljakt og en liten haug med kjendiser, inkludert Kardashian-familien.

I 2016 ble saken aktuell igjen, da det kom både en stor dokumentarserie, O. J.: Made in America, og en dramaserie: American Crime Story: The People v. O.J. Simpson.

Cuba Gooding Jr., John Travolta og David Schwimmer hadde noen av hovedrollene.

Eirik Evjen Photography

Frikjent (2015 – 2016)

Nicolai Cleve Broch har hovedrollen i Frikjent, som handler om en mann som flytter hjem til den lille bygda Lifjord 20 år etter at han ble frikjent for drapet på ungdomskjæresten. Der må han møte innbyggerne som aldri trodde at han var uskyldig og kjempe for forsoning.

Serien har hentet mye fra Birgitte-saken. Birgitte Tengs ble drept som 17-åring, og fetteren ble siktet, men frikjent. Serien har også fått kritikk fra Tengs-familiens advokat fordi den avdøde i serien er for lik den ekte Birgitte Tengs.

Juan Pablo Gutierrez, NETFLIX

Narcos (2015 – )

I 2015 ble det på en måte ok å elske en av historiens mest kjente narkobaroner: Pablo Escobar. I Narcos følger vi både Escobar og agentene som prøver å fange ham, og selv om sistnevnte er heltene, er det narkobaronen som er stjernen i serien.

Den ekte Pablo Escobar levde fra 1949 til 1993 i Colombia og bygde opp et enormt imperium av kokain og vold. Samtidig ble han populær blant de fattige i byen Medellin fordi han brukte endel av formuen sin på husprosjekter, kirker og fotballag.

Serien er relativt nær virkeligheten og følger den faktiske kronologien for hendelsene fra virkeligheten. De ekte agentene Javier Pena og Steve Murphy bidro også i arbeidet med serien, og Pena sa til Hollywood Reporter etter andre sesong at «vi fortalte dem hvordan det faktisk skjedde. Det er noe kunstnerisk frihet der, men tidslinjen er ganske nøyaktig».

SVT

Lasermannen (2005)

Den svenske miniserien er basert på John Ausonius, som i 1991 og 1992 skjøt og drepte 11 mennesker i Sverige. De tre episodene ble kritikerrost i sin tid, og fulgte til dels Ausonius’ liv mens han utførte drapene, og politiet som prøvde å ta ham.

Serien er basert på boken Lasermannen – en berättelse om Sverige, skrevet av Gellert Tamas som også intervjuet Ausonius selv.

CBS

The Good Wife (2009–2016)

Advokatserien The Good Wife fikk gå i syv sesonger før den ble avsluttet i 2016. Noe av det som gjorde at den skilte seg ut i faunaen av advokatserier, er at den nærmest gjorde det til en vane å basere episoder på ekte hendelser og rettssaker.

For eksempel har et selskap ganske likt Google spilt en rolle i serien. Det skjedde etter at det ekte Google endret retningslinjene sine i 2014 etter å ha blitt etterforsket for å ha manipulert søkeresultater for å manipulere konkurransen.

Paramount Pictures

Zodiac (2007)

Til slutt, én film:

Hvem var Zodiac-morderen? Det vet ingen ennå, og teoriene er mange. På slutten av 1960-tallet og starten på ’70-tallet utførte han eller hun flere drap og etterlot kryptiske spor på åstedet. Syv ofre er bekreftet, men morderen selv sendte inn brev til avisene og påsto at det faktiske tallet var mye høyere.

Det høres ut som om det er tatt fra en film, men det tilhører faktisk virkeligheten og ble en film i 2007. Jake Gyllenhaal og Robert Downey Jr. har hovedrollene i filmen, der en tegneserieskaper i San Francisco blir besatt av å finne ut hvem morderen er.