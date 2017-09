Schibsted lager egen mediedivisjon

Dette informerte Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef for Schibsted ASA, om på Schibsted Strategy Summit i Oslo i dag. Der var også konsernets ledere fra hele verden samlet.

Schibsted etablerer dermed to divisjoner i selskapet, Schibsted Media og Schibsted Marketplaces. Disse divisjonene vil operere med hver sin leder.

Raoul Grünthal, nåværende konsernsjef for Schibsted Sverige, blir leder for Schibsted Media fra og med oktober.

Nåværende leder for Finn.no og for Schibsted-konsernets Europa-satsing på rubrikkmarkedet på nett, Sondre Gravir, skal lede Schibsted Marketplaces.

Schibsted Media Group eier Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Aftenbladet og Fædrelandsvennen. I Sverige eier konsernet avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Disse blir dermed del av den nye mediedivisjonen.

Oppdelingen av Schibsted Norge og Schibsted Sverige vil forsvinne. Nåværende konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch, går av med pensjon i februar 2018.

Aftenposten

Ingen endring for leserne

Schibsted Media, som altså blir divisjonen som leder Aftenposten, skal bestå av Growth i Sverige og Norge, salg, deler av Schibsted Product & Tech og de Schibsted-eide mediehusene.

Oppdelingen i medie- og markedsdivisjoner er blitt vedtatt for å gi hver divisjon mer selvråderett.

Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, sier at Aftenpostens lesere ikke vil oppleve en endring som følge av den nye strategien i Schibsted.

­– Schibsted får en divisjon som har som hovedoppgave å drive med publisistisk virksomhet. Jeg tror det er en god ting. Vi vil fortsatt jobbe tett med Finn.no og andre i Schibsted-familien, sier han.

Øvrig ledelse ikke klart

Rolv Erik Ryssdal fortsetter som konsernsjef for Schibsted ASA. Hvem som ellers skal sitte i de nye ledergruppene i divisjonene Media og Marketplaces, blir klart først 10. oktober.

Siden opprettelsen av Finn.no i år 2000, har konsernet satset tungt på det de kaller «online classifieds», det vil si tilsvarende rubrikkannonser ute i verden.

I dag eier Schibsted 36 markedsplasser på nett i 29 forskjellige land. Schibsted er en av de største aktørene internasjonalt i dette markedet.

Schibsted omsatte i 2016 for 15,9 milliarder kroner. Av denne summen sørget de norske avishusene for nesten 5,4 milliarder kroner. Annonsenettstedene er fortsatt i kraftig vekst.

Stiftelsen Tinius sikrer frie mediehus

Den største eieren i Schibsted er Blommenholm Industrier. 80 prosent av Blommenholm Industrier er igjen eid av Stiftelsen Tinius.

Stiftelsen ble opprettet av Schibsted-aksjonær Tinius Nagell-Erichsen i 1996 for å sikre det langsiktige eierskapet i selskapet. Stiftelsen skal sørge for at Schibsted videreføres som mediekonsern, samt være en garanti for frie og uavhengige mediehus.

Terje Seljeseth, nåværende EVP Product Management i Schibsted, blir analyseansvarlig i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier fra og med 1. oktober.

Den nest største eieren er Folketrygdfondet. Deretter følger NWT Media AS og Alecta pensionsförsäkring. På listen over eiere står også en rekke internasjonale fond og investeringsbanker.