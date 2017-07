Nuart søker vegger i Oslo: – Vi driver ikke med vandalisme, men med kunst

– Det finnes mange fine steder langs Akerselva, men de er helt folketomme. Elven har nok et dårlig rykte på seg, så vi ønsker å skape en sosial bro mellom hva folk synes er negativt og positivt – og det ved å gjøre avstanden mellom kunst og folk mindre, sier prosjektleder Elizabeth Ramsey til Aftenposten.

– Ved å få opp mer gatekunst, så kan kunst være en del av hverdagen og skape nye landemerker for Oslo.

Nuart River Arts District håper å fremføre rundt 10 veggmalerier hvert år frem mot 2020 i områdene Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

– Flere vegger er allerede bestemt, men det er noen vegger vi mangler og styrer i nabolag vi prøver å overbevise. Gatekunst er ikke graffiti – vi driver jo ikke med vandalisme, men med kunst. Det er som om man får ha et galleri på husveggen sin.

Ramsey opplyser at Nuart håper at veggmaleriene som etter hvert dukker opp på vegger langs elven blir stående, men at eierne av veggene står fritt til å fjerne bildene når de ønsker.

Vil gjøre Oslo til en kunstby

– Mens Nuart er en gatekunstfestival i Stavanger, er det i Oslo snakk om at lokale og internasjonale kunstnere får en uke til å sette opp kunsten sin rundt i byen, sier hun.

Allerede forrige uke var den spanske kunstneren Issac Coral her for å installerte 21 miniatyr skulpturer langs Akerselva fra Grønland til Frysja.

– Vi ønsker å gjøre Oslo til en kunstby. I Stavanger opplever man at mange turister kommer for å se på veggmaleriene. Det håper vi Oslo også vil oppleve, sier Ramsey.

VisitOslo: – Fint for turismen og for folk som bor her

Og det har administrerende direktør i VisitOslo, Christian Lunde, troen på.

– Dette ser jeg på som en veldig bra måte å styrke det urbane preget Oslo får mer og mer internasjonalt. At kommunen engasjerer seg og tar ansvar, er med å sette Oslo mer på kartet enn tidligere, sier han til Aftenposten.

Han mener at gatekunsten kan være spennende for folk i alle aldre.

– Dette er en veldig fin utvikling, både for turismen og for folk som bor her. Dette kan være med å øke oppmerksomheten rundt Oslo, og det er positivt for de bydelene som er en del av dette prosjektet.

– Et prosjekt vi har store forventninger til

Gatekunstprosjektet er et samarbeid med Oslo kommune, og det inngår i kommunens femårige handlingsplan for gatekunst.

Etter at Kunstordningen ble endret i 2013 blir det nå avsatt 0,5 prosent av Oslo kommunes samlede investeringsbudsjett til kunst.

– En større andel av midlene brukes til kunst i byens mange uterom, til temporære hendelser og til prosjekter som utvikles over lengre tid i takt med byen selv, uttaler Lise Mjøs, avdelingsdirektør for kunst i Oslo kommune, i en pressemelding.

Gatekunstplanen, som Oslo bystyre har vedtatt, åpner for at gatekunstprosjekter faller inn under ordningen.

– Samarbeidet med Nuart er et prosjekt vi har store forventninger til. Vi håper at kunstprosjektene engasjerer og bidrar positivt til bedre bymiljøer, sier Mjøs.