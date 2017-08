Nå skal Aftenposten prøve å få tak i Erik Ulfsby, instruktøren for Carmina Burana, slik at han selv får svare.

– Akkurat nå er det veldig hektisk, ja. Jeg står litt på farten. Er det ok at jeg ringer deg tilbake om to minutter?

– Bare ring, før motet svikter. Åpningstonene alene kan jo ryste enhver. Og nå skal hele Carmina Burana fremføres i skumringen, i en 169 år gammel, norgeshistorisk festning?

– Ja, når mørket kommer, blir forholdene virkelig spektakulære, synes jeg. Oscarsborg, midt ute i Oslofjorden, er så å si skreddersydd for dette fantastiske materialet. Alle forestillingene til Oscarsborgoperaen spilles i den lukkede, buede borggården, under åpen himmel. Akustikken er så god at lydanlegg aldri er nødvendig.

– Verre og verre. Hør, Ulfsby: Komponisten Carl Orffs kor- og orkesterverk er så overveldende at ordet storslått fort blir for ... lite?

– Jeg skjønner hva du mener. Musikken er selve motoren. Med den som utgangspunkt forsøker vi å lage en spektakulær totalopplevelse. Å være presis med merkelappene, særlig i denne sammenheng, er vanskelig. Foruten tre solister medvirker ca. 200 aktører, i fullt kostyme. Her blir det mye for øynene.

– Og enda mer for ørene?

– En god balanse og harmoni er det vi prøver å få til. Orff skapte dette musikkverket rundt 25 små sangtekster, som på 1200-tallet ble funnet i et munkekloster. Menneskets fortvilte, evige kamp mot skjebnen er hovedtema. Forestillingen består av mange symbolske sirkler, og den inkluderer alle elementene, det vil si luft, vann, jord og ild.

– Milde himmel. Ild?

– Ja, grill med ekte ild. Vi griller en svane, men ikke helt på ordentlig.

– Etter tre år med Peer Gynt og friluftssuksess oppe på Gålå: Man skulle tro at din vanlige jobb, som sjef for Det Norske Teatret, var mer enn nok?

– Jeg hadde det fint på Gålå. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å ta fri denne sommeren. Så kom forespørselen fra Oscarsborgoperaen. Jeg er så begeistret for både musikken og spillestedet. Den innesperrede borggården, med sin åpning mot himmelen, skaper helt andre muligheter enn bredden av Gålåvatnet.

– Teatersjef i vanlig arbeidstid og Carmina-instruktør om kvelden: Hvor lange dager har du akkurat nå?

– Jeg jobber fra klokken 09 til 00.30, sånn ca. I den første uken med sceneprøver bodde jeg bare fem minutters båttur fra Oscarsborg; vi har hytte på Hurum. Som tilskuer kjenner jeg festningen godt som spillested. Det er fint å være tilbake på jobb i teateret, og det er fint og veldig givende å få sette opp min første forestilling på Oscarsborg. Arenaen er helt fantastisk.

– Uten direkte å blande inn oberst Eriksen, samt senkningen av «Blücher»: Spøker det der ute?

– Det skulle ikke forundre meg. Særlig i de underjordiske korridorene kan man lett se for seg slike ting. Men jeg kan ikke bekrefte dem.

– På vegne av nervesvake lesere – og tilskuere: På Oscarsborg har vi alle mangt å frykte, helt til 20. august?

– Nei da. Alle kommer levende fra denne forestillingen. Forhåpentlig blir den et løft. Og en storslått opplevelse. På mange plan.

200 medvirkende

Oscarsborgoperaen er en ideell stiftelse som ble opprettet i 1998. Operasjef: Anne Felberg.

I 2010 fikk den status som distriktsopera. Staten, fylkeskommunen og kommunen bidrar økonomisk.

Nye forestillinger settes opp i august hvert år. «Carmina Burana» spilles fra og med 11.8 til og med 20.8. Fergetransport inngår i billetten.

Forsvarsanlegget på Oscarsborg, med røtter tilbake til 1600-tallet, ble anlagt mellom 1845 og 1853.

All militær aktivitet opphørte i 2002. Festningen tilhører nå Forsvarsmuseet.

