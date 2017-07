Egil Monn-Iversen er død

Det skriver familien i en pressemelding.

Monn-Iversens karrière startet på 1940-tallet da han sammen med sin kunstneriske partner og ektefelle, Sølvi Wang, stiftet musikkgruppen The Monn Keys. Vokalgruppens store suksess banet vei for en kø av oppgaver de neste 50 årene. Blant annet var Monn-Iversen musikalsk ansvarlig for over 50 musikaloppsetninger i inn- og utland, hvorav 15 var originale verk av Monn-Iversen selv. Han skrev musikken til rundt 100 TV- og filmproduksjoner, og var selv filmprodusent på 25 av dem. Han komponerte og arrangerte mange hundre plateutgivelser.

I sin uavhengige biografi om Monn-Iversen kalte tidligere kulturjournalist i Dagbladet og informasjonssjef i Den Norske Opera & Ballett ham selve gudfaren i norsk showbiz.

– Det er en stor personlighet og en fantastisk kulturarbeider – kanskje en av de viktigste i Norge i forrige århundre – som har gått bort. Hans innsats for norsk kulturliv kan ikke overdrives. Norsk underholdningsbransje har veldig mye å takke han for, sier Haga til Aftenposten.

– Hvilket stykke eller forestilling var for deg hans viktigste bidrag?

– Det er med meg som for veldig mange nordmenn: Bør Børson står veldig sterkt. Både musikalen og filmversjonen er noen av de mest sjarmerende i den norske katalogen. Også «Trassvisa hennes Tora» fra musikalen Ungen er helt fantastisk.

En rekke styreverv

Monn-Iversen er kjent for det norske folk som mannen med ryggen til kamera, med dirigentpinnen høyt hevet. Foruten det rent musikalske var han en sentral aktør i utformingen av moderne norsk kulturpolitikk. Han var musikalsk ansvarlig i NRK, styreformann ved Den Norske Opera, arbeidet for kulturrådet og Arbeiderpartiets kulturutvalg, var musikalsk ansvarlig ved åpning- og avslutningsseremoniene ved OL på Lillehammer og musikalsk ansvarlig på Det Norske Teatret.

Monn-Iversen arbeidet tett med personligheter som Rolv Wesenlund, Einar Schanke, Thorbjørn Egner, Alf Prøysen, Sverre Udnæs, Pål Bang-Hansen, Arne Nordheim og Kjell Bækkelund. Han hadde musikalske samarbeid med alle fra Liv Ullmann og Dag Frøland til Sissel Kyrkjebø og Bare Egil Band.

– En av de aller største

Tidligere kulturminister, teatersjef og skuespiller Ellen Horn har samarbeidet med Monn-Iversen en rekke ganger både på Nationaltheatret og med ulike filmprosjekter.

– Som alle andre nordmenn, har hans musikk angått meg og vært med meg gjennom hele min løpebane. Han har drevet med alt innen scenekunstfeltet i Norge og har laget så mange melodier som kommer til å følge oss i generasjoner, sier Horn.

– Hvor viktig har han vært i norsk kulturliv?

– Han sparte ikke på kreftene og var en energisk pådriver for musikkteater. Jeg har enorm respekt for det han har laget. Jeg vil si at han er en av de aller største, som både komponist, dirigent og arrangør. Det er sørgelig at han nå har gått ut av tiden. Men det han har skapt vil leve videre.

– Har du en spesiell favoritt?

– Det må være Hønse-Lovisas sang, «Drømmen om morrada'n» i Braaten-musikalen «Ungen». Mari Maurstad sang den så nydelig da stykket ble satt opp på Torshovteatret, sier Horn.

Utnevnt til ridder av 1. klasse

Han var utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og har vunnet priser som Spellemannprisens hederspris, Amandaprisesn ærespris, Edvardprisens ærespris og Aamodtstatuetten.

Egil Monn-Iversen vil bli husket gjennom sine mange verker. Fra originale sanger som «Vise for gærne jiinter» til arrangementer som i «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Fra spillefilmer som «Fleksnes fataliteter» og «Norske byggeklosser» til musikaler som «Ungen» og «Bør Børson jr.». Fra original jazzmusikk fra filmer som «Line» og «Himmel og helvete» til klassiske verk fra tv-serier som «Rød snø» og «Vestavind»

Egil Monn-Iversen etterlater seg barn, barnebarn og oldebarn, skriver familien pressemeldingen.

