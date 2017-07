– Gi oss kunstopplevelsen din!

«Verket Sfæren av Viel Bjerkeset Andersen er en fin overraskelse i tunnelen. Sfæren er stor og fungerer som del av rundkjøring. Det er et estetisk vakkert, overraskende og varmt prosjekt som alltid bidrar til gode samtaler eller tanker», skriver Mille Astrup Rønning.

Går du forbi en skulptur eller er annet kunstverk på vei til jobb? Ser du kunst i dagliglivet som betyr noe for deg? Da vil KORO gjerne ha historien din!

– Vi ber folk i hele Norge sende inn bilder og tekst om Kunst i offentlige rom som betyr noe for dem, sier formidlingsansvarlig for KOROs 40 årsjubileum, Ellen Marie Fodstad.

Her forteller folk om sine kunstopplevelser.

– Vi har fått inn mange bidrag allerede, men vil ha mange flere fra hele Norge, sier hun.

Mille Astrup Rønning

– Vi vil ha historier om kunst der hvor folk ferdes, enten den er der de jobber, i parken eller noe de ser på vei til T-banen, sier Fodstad.

Hun forteller at vi er omgitt av kunst i det daglige, selv om vi kanskje ikke tenker over den lille statuen vi passerer i parken, eller at lyset i tunnelen faktisk er et kunstverk.

Fodstad ber folk stoppe opp og se seg rundt i hverdagen.

Ellen Fodstad

Vil ha dialog om kunst

Målet er å gjøre skape en dialog om kunst i det offentlige rom. Bidragene blir lagt ut på Facebook, Instagram og KOROs hjemmeside i forbindelse med 40-årsjubileet

Vil du bidra, send bilde av verket og skriv litt om hvorfor det treffer deg, til Ellen Marie Fodstad på e-post emf@koro.no.

Hun håper prosjektet bidrar til at folk snakker sammen, og at man får en dialog om kunst. Hvorfor fanger dette verket interesse? Skaper det følelser? Hva fenger? Hva berører?

– Jeg vil ha opplevelsen din!, sier hun og håper på mange bidrag.