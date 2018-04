De kjente forfatterne Peter Englund, Kjell Espmark og Klas Östergren forlot alle Akademien brått fredag.

Årsaken skal være knyttet til hvordan institusjonen har behandlet sakene rundt en sentral svensk kulturprofil, omtalt som «Kulturprofilen» og #metoo, ifølge Aftonbladet.

«Kulturprofilen» er en sentral skikkelse i svensk kulturliv med veldig tette bånd til Akademien. I forbindelse med #metoo-kampanjen gikk 18 kvinner sammen hos avisen Dagens Nyheter og fortalte om overgrep og trakassering som skal ha vært utført av ham i en lang periode.

«Kulturprofilen» selv ble politianmeldt for voldtekt på slutten av fjoråret.

Tidligere i år skulle Akademien ta stilling til om et annet medlem av institusjonen, med nære bånd til denne personen, skulle få fortsette. Avstemningen endte med et «ja», men Espmark og Östergren skal ha stemt for at hun skulle forlate Akademien.

Forlater institusjonen med stor sorg

Kjell Espmark, som har vært medlem av Akademien i 38 år, skriver i et brev til Aftonbladet at saken om «Kulturprofilen» førte til en voksende splittelse internt i institusjonen.

«Det er blitt tatt avgjørelser som jeg hverken tror på eller kan forsvare, og jeg har derfor bestemt meg for å ikke lenger delta i Svenska Akademiens arbeid», står det i brevet.

Klas Östergren skriver i en uttalelse til Svenska Dabladet at Akademien har hatt alvorlige problemer i lang tid, skriver Aftonbladet.

«De har forsøkt å løse dem på en måte som setter obskure hensyn foran sine egne vedtekter», skriver Östergren før han forlater institusjonen med et sitar fra Leonard Cohen: «I’m leaving the table, I’m out of the game».

Om Akademiens fremtid er truet, er vanskelig for ham å svare på, sier Espmark til avisen. Samtidig understreker han at han forlater institusjonen med stor sorg.

Etter at disse tre forfatterne slutter, er det 13 medlemmer igjen i Akademien. Det kan bli problematisk, for reglene krever at tolv medlemmer skal være til stede for å fatte vedtak eller velge nye medlemmer, skriver NRK som også har omtalt saken.

Med andre ord: Dersom to medlemmer til forlater institusjonen eller dør, kan Akademien måtte oppløses.

Akademien har ansvaret for å dele ut Nobels litteraturpris hvert år.

Også Akademiens sekretær, Sara Danius, vurderte å slutte, skriver Aftonbladet.

– Men jeg mener at oppdraget vårt er så viktig at det er større enn våre uenigheter, sier Danius, som legger til at hun vil fortsette så lenge hun orker.