NB! Anmeldelsen kan inneholde avsløringer om handlingen.

Natasha Lyonne er for de fleste mest kjent som Nicky, karakteren med det store håret og den sarkastiske tonen i Orange Is the New Black. I ti år har hun og flere skrevet på en serie basert på sine egne møter med døden, gjennom et liv som rusavhengig. Resultatet, som nylig hadde premiere på Netflix, er blitt intet mindre enn et mesterverk.