Huawei er et av verdens mest kontroversielle selskap om dagen. Amerikanske myndigheter beskylder dem for å stå i ledtog med kinesisk etterretning.

Kanskje er det for å lette på dette grimme inntrykket at kineserne har bestemt seg for å gi Aftenposten 45 minutter med selskapets kanskje største nyvinning noensinne? Det er nemlig ganske spesielt, siden det fortsatt er mange måneder til Huawei Mate X slippes på markedet.