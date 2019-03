For første gang siden «Sámiid ædnan» vant MGP i 1980 skal joik representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i mai.

Men dagen etter seieren i Oslo Spektrum ble trioen i KEiiNO møtt med beskyldninger i sosiale medier om at vinnerlåten «Spirit in the Sky» er et plagiat av fjorårets finske ESC-bidrag «Monsters» og Alan Walkers storhit «Faded».