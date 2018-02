Billedhugger Skule Waksvik er død

Billedhugger Skule Waksvik (90) gikk bort i går kveld, etter kort tids sykeleie, opplyser familien hans til NRK.

Waksvik har vært sin tids mest benyttede billedhugger i Norge. Ifølge ham selv i et intervju med Aftenposte n fra 2016 står det flere hundre skulpturer fra hans hånd over hele Norge. Ved siden av store minnesmerker og kvinnelige akter har hans motiver bestått av dyrefremstillinger.

Waksvik var født i Strinda i Sør-Trøndelag i 1927. Han var elev på Kunstskolen i Trondheim 1947, siden Académie de la Grande Chaumière i Paris samme år. Han gikk videre på Statens Kunstakademi, Oslo i 1947–49.

Skule Waksvik ble i 2007 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Da ble det lagt vekt på at Waksvik har gledet et stort publikum og skapt forståelse for kunstens betydning. Det er også lagt vekt på hans omfattende bidrag til utsmykning av det offentlige rom, av stor betydning for norsk skulptur, heter det i begrunnelsen fra Slottet den gang.