– At Death of Stalin ble forbudt i Russland, kom ikke som en overraskelse. For meg var det viktig å ikke gjøre narr av Stalins ofre. I scenene som skildrer ofrene er det ikke noe humor, alle vitsene er på politikerens vegne. Russland har fortsatt et blandet forhold til Stalin, sier Armando Iannucci.

Aftenposten traff regissøren av kinoaktuelle Death of Stalin under filmfestivalen i Göteborg i slutten av januar.