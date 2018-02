1 2 3 4 5 6

Fakta: Fifty Shades Freed Regi: James Foley. Med: Dakota Johnson, Jamie Dornan og mange andre som jeg allerede har glemt.

Så har det igjen blitt Fifty Shades-tiden av året. Heldigvis er det siste gang, for E. L. James skrev gudskjelov bare tre bøker om Anastasia og Christian.

Første film var søppel, men hadde tross alt nyhetens interesse, og i noen uker var det morsomt å tenke på at kvinner i alle aldre gikk rundt og drømte om å bli dominert av en rik unge med et plaget sinn.

Andre film var en plage og denne tredje er så svak når det gjelder skuespill, historie, tematikk og filosofi, at den strengt tatt ikke burde omtales av redaksjoner som har ambisjoner om å sette dagsorden innenfor kulturfeltet.

Mer grotesk med Metoo i bakhodet

Den slemme ser ut som han tror han er med i Sharknado. Jamie Dornan spiller som et barn som har vært heldig og fått en rolle i en voksenfilm han ikke forstår noe av.

Og Anastasias underkastelse blir enda mer grotesk nå som metoo har kommet seilende og endret forutsetningene. Der det før kunne argumenteres for at det er sexy at Christian ikke lar Ana kjøre sportsbilen før hun har oppført seg som en mann, er det nå bare pinlig.

Doane Gregory

Leste bøkene på ungdomsskolen

For å få en motvekt til min forutinntatte negativitet, har jeg i år alliert meg med to unge kvinner, Agathe Waage og Randi Nordihus, begge 19, som svarte på min lille kontaktannonse på Twitter da jeg spurte om noen ville bli med å se filmen.

Agathe leste de to første bøkene på ungdomsskolen, forteller hun meg, men gadd ikke å lese hele tredje bok fordi det var for åpenbart hva som skulle skje. Hun syns filmene er bedre enn bøkene. Randi har sett de to første filmene og gleder seg. Det som følger er vår chatt foretatt en times tid etter at pressevisningen var ferdig.

Det viste seg forresten senere at Randi hadde dratt for å gå på ski, så chatten er bare med Agathe: