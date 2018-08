Seere som har fulgt NRK serieprogram trofast, har de seneste årene fått med seg en markant nivåheving i den tyske serieproduksjonen. Først tok de for seg krigens traumer i Krigens unge hjerte. Den uavhengige oppfølgeren Ku’damm 56 ble lagt til en danseskole på fasjonable Kurfürstendamm i etterkrigstidens Vest-Berlin. Serien skulle avsluttes med en tredje frittstående sesong fra 70-tallet, men historien fra 1956 ble så populær at den fikk sin egen sesong 2. Så nå er vi fremdeles sammen med søstrene Monika, Eva og Helga, deres mor og menn, og selvsagt danseskolen som er sentrum for handlingen.

Den første av de tre 90 minutter lange episodene åpner med et dramatisk smell, lyden av den gravide Monika som faller til bakken på Kurfürstendamms brede fortau. En regnvåt Monika er nettopp bryskt avvist av moren, som beskylder henne for å vanære familien med barn utenfor ekteskap. Etter fødselen våkner Monika på sykehuset, kun for å få beskjed om at søsteren Helga og hennes skaphomofile ektemann Wolfgang får foreldreansvaret for lille Doril.