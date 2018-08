Planlagt pekefinger

Den profesjonelle kranglefanten og musikeren Roger Waters er ingen hvem som helst. Når han drar på turné har han mye av katalogen til moderbandet Pink Floyd å spille på, og et budsjett til å lage et sceneshow av en annen verden. Men han har også et budskap, noe som blir svært tydelig for folkerike Telenor Arena denne tirsdagskvelden.

Summingen av stemmer avtar når naturlyder inntar det imponerende lydanlegget som er plassert rundt i den sittende tilskuermengden. Video av en person på en øde strand manifesterer seg på kinolerretet bak scenen. Vakre vokalharmonier følger, mens folk roer seg ned.