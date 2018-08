Nå vil Facebook og Instagram at du skal bruke mindre tid på dem

1. august lanserte Facebook og Instagram nye funksjoner som skal hjelpe brukerne å begrense tiden de bruker på sosiale medier.

Brukere skal kunne sjekke nøyaktig hvor mange minutter de har brukt i appen. I tillegg kan man velge hvor lang tid det skal gå før en påminnelse om å legge vekk mobilen dukker opp.

Det skal også bli lettere å skru av varslinger midlertidig.

– Dette er en del av en langsiktig strategi fra Facebook for å holde seg relevante. Det er et aksjeselskap som skal tjene penger og gjør det nok ikke for å være snille. De gjør det for å ikke miste tillit fra brukerne, sier medieviter Ida Aalen til Aftenposten.

Personvern og falske nyheter

– Facebook er blitt utfordret og kritisert veldig mye de siste årene. Dette er et av områdene som er enklest for dem å ta tak i, til forskjell fra for eksempel personvern og trakasseringssaker, mener Aalen.

Facebook har blant annet blitt beskyldt for å sette inntekter foran brukernes personvern etter at Cambridge Analytika-skandalen ble kjent tidligere i år.

Da selskapet la frem de siste resultatene sine, satte de rekord på New York-børsen: Aldri har et selskap tapt seg så mye i verdi på én dag.

Men også måten de sosiale mediene er laget for å påvirke oss har fått kritikk, ikke minst fra tidligere ansatte.

Målet om å begrense tiden vi bruker på sosiale medier kommer fra «Time Well Spent»-bevegelsen, som ble startet av Tristan Harris. Han jobbet for selskaper som Apple og Google før han ble engasjert i å opplyse om hvordan IT-bransjen skaper avhengighet: – Jeg kjenner han som fant opp likerknappen. Han angrer på det nå

Det er brukere i USA som nå har fått endringene. Brukere i resten av verden vil få oppdateringen i løpet av de kommende ukene, ifølge teknologinettstedet TechCrunch.

Også Apples nyeste iphone-oppdatering kommer med flere verktøy for å kontrollere tidsbruken på sosiale medier.

Vil ha mer bevissthet

Kritikken mot sosiale medier har tidligere fått Facebook til å varsle at de vil skape mer «kvalitetstid» for brukerne sine. De nyeste endringene er nok et tegn på det, mener NTNU-professor Arne Krokan.

– Mange synes nok de bruker for mye tid på sosiale medier og får for lite igjen, sier Krokan.

Facebook skriver på nettsiden sin at de nye funksjonene er utviklet i samarbeid med eksperter på psykisk helse.

«Vi vil at tiden folk bruker på Facebook og Instagram skal være bevisst, positiv og inspirerende», skriver Facebook om endringene.

Bedre målrettet reklame

Krokan tror også det er et forsøk på å hindre brukerne i å forlate plattformen helt.

– Facebook og Instagram opplever det nok som en større trussel at folk kobler seg helt av, enn at vi bruker litt mindre tid på dem, sier han.

Store deler av Facebooks inntekter kommer fra målrettet reklame. Selv om vi bruker appene mindre, kan det lønne seg i lengden.

– Den store fordelen for Facebook som annonsemedium er at de kan treffe de riktige menneskene, ikke bare flest mulig mennesker. Hvis tiden vi bruker er mer konsentrert på det vi er mest opptatt av, kan kvaliteten på annonsene også bli bedre, sier Ståle Lindblad, daglig leder i markedsføringsfirmaet Areca Social.

Som Arne Krokan også påpeker, kan de sosiale mediene fortsatt følge med på hva vi gjør med mobilen selv om vi ikke er logget på i appen.

– Flauere å sjekke mobilen

– Facebook får mye kjeft, men samtidig er de best i klassen på å ligge i forkant av utviklingen og tilpasse seg stadige endringer, sier Lindblad.

Han ser ikke bort fra at det kan komme flere slike tidsbegrensende funksjoner også i andre sosiale medier. Så gjenstår det å se om endringene faktisk får effekt.

– Foreløpig skal vi ikke overvurdere verdien av disse tiltakene. Men vi kan jo håpe på at det starter samtaler mellom folk om tidsbruken, sier Ida Aalen.